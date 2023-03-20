باريس_سان_جيرمان يخطط لمذبحة لاعبين الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان مستعد لدفع 200 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند وضمه فى الصيف، مع الاستعداد لرحيل الثنائي ليونيل ميسي ونيمار جونيور فى الصيف.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النادي الفرنسي يشعر بالإحباط بسبب مشاكل الإصابات المستمرة التي يتعرض لها الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا، حيث غاب عن آخر خمس مباريات لفريقه فى كل المسابقات بسبب إصابة فى الكاحل، ويقال إنه سيغيب لنهاية الموسم.

وتعد هذه أول إصابة خطيرة لنيمار فى هذا الموسم، لكن قبل ذلك غاب عن 104 مباريات بسبب مشاكل تتعلق باللياقة البدنية منذ وصوله من برشلونة في عام 2017.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا فى صيف عام 2025، ما يعني أن باريس سان جيرمان يمكن أن يأمل فى الحصول على مبلغ جيد من بيعه، ومع ذلك يمكن أن يكون ميسي مستعدًا للمغادرة فى صفقة انتقال مجانية فى نهاية الموسم.