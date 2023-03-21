الصحة تستعرض 3 طرق صحيحة للحد من استهلاك #الكافيين

استعرضت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، د 3 طرق صحيحة للحد من استهلاك الكافيين قبل رمضان.

وقالت الصحة عبر انفوجرافيك على تويتر ، إنه قد يكون تقليل الكافيين مهمة صعبة بينما قطعها بشكل مفاجئ قد يعرضك لصداع الانسحاب الذي من الممكن أن يستمر لبضعة أيام، لذلك نوصي بالقيام بها بشكل تدريجي.

تقليل استهلاك الكافيين إلى نصف كوب يوميا قبل شهر رمضان.

وأوضحت الصحة أنه للتغلب على الاعراض الانسحابية للكافيين يجب اتباع الآتي: