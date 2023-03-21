مدير #الأمن_العام: خطط أمن الحج والعمرة جاهزة للتنفيذ من بداية #رمضان.. واستخدام #الدائري_الأول لأول مرة (فيديو)

أعلن مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، الجاهزية التامة لتنفيذ خطط أمن الحج والعمرة، اعتباراً من أول يوم في رمضان.

وقال الفريق البسامي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن العمرة للعام الحالي 1444هـ، في مكة المكرمة، اليوم، إن «خطط أمن الحج والعمرة جاهزة للتنفيذ اعتباراً من أول يوم في رمضان، بتوجيهات ودعم من وزير الداخلية».

وأضاف مدير الأمن العام: «سيتم استخدام الدائري الأول بشكل كامل لأول مرة هذا العام، لتطبيق مفهوم من أهم مفاهيم إدارة الحشود، وهو فصل المركبات عن المشاة».

وشدد على أن «الحصول على موعد من أهم متطلبات التنظيم، ويُمكِن كل الجهات من تقديم الخدمات بكل كفاءة عالية».

وواصل: «المواعيد متوافرة ووسائل النقل متوافرة، نرجو من المواطن والمقيم التعاون معنا كما عودونا، ونرجو من جميع المعتمرين والزوار ارتداء الكمامة، فما زالت التنظيمات والوقاية فاعلة في المسجد الحرام».

ونبه مدير الأمن العام إلى أنه «سنتعامل بحزم مع ظاهرة التسول»، مشدداً على أن «ساحات الحرم لم تخصص إلا للعبادة».

وتضم قائمة قيادات قوات أمن العمرة للعام الحالي 1444هـ كلاً من: الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، واللواء الدكتور حمود بن عبدالله الفرج، المدير العام للدفاع المدني المكلف، واللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، نائب المدير العام للجوازات.

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: لأول مرة.. استخدام الدائري الأول لتطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/KxIpiqW8sT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2023

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: نرجو من جميع المعتمرين والزوار التعاون.. وضرورة لبس الكمامة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0ddgmTb2Jr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2023