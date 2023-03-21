مطار #القيصومة يستقبل أول رحلة دولية قادمة من #دبي (فيديو)

استقبل مطار «القيصومة» الدولي أول رحلة دولية قادمة من دبي، اليوم، بحضور الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن.

وتم الترحيب واستقبال الطائرة بـ«القوس المائي» حسب العرف الدولي في صناعة الطيران، بحضور عدد من منسوبي شركة «مطارات الدمام»، وممثلي طيران «فلاي دبي»، وعدد من المسؤولين من القطاعات في المطار.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات الدمام»، المهندس محمد بن علي الحسني، بـ«طيران فلاي دبي»، وبدء عملياتها التشغيلية في مطار «القيصومة» الدولي، معلناً بدء تنفيذ الخطة التوسعية للمطار.

وبَين أن أعداد المسافرين من مطار «القيصومة» الدولي في تزايد، وبلغ في عام 2022 أكثر من 223 ألف مسافر، بزيادة حوالي 20% عن العام 2021، كما تجاوزت أعداد الرحلات لعام 2022 أكثر من 2500 رحلة، بزيادة حوالي 8% عن 2021.

وأضاف: «سيشهد المطار قريباً نمواً ملحوظاً، وستتم إضافة وجهات جديدة دولية وداخلية»، لافتاً إلى عزم شركة «مطارات الدمام» استقطاب المزيد من الوجهات وشركات الطيران، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمتناغمة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقدم «الحسني» الشكر لمحافظ حفر الباطن على متابعته الدائمة وحرصه المستمر على عمل مطار «القيصومة» الدولي، مشيراً إلى أن شركة «مطارات الدمام» تُسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لرفع معايير تجربة المسافر في جميع مطاراتها.