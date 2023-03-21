الغذاء_والدواء تقدم نصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة

قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة، أهمها تخزين المياه المعبأة بعيدًا عن الروائح المميزة وأشعة الشمس، مع وضعها في أماكن جيدة التهوية، وعدم زيادة مدة التخزين على 12 شهراً.

ونبهت «الغذاء والدواء» إلى ضرورة ألا تتعرض عبوات المياه إلى أشعة وحرارة الشمس وظروف الطقس الأخرى، مع الحرص أن تكون العبوات بعيدة عن مصادر الحرارة المرتفعة وعن مصادر التلوث.

وأضافت: «عند استخدام عبوات المياه المعبأة (الجالون)، تتم مراعاة المحافظة على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري، وعند تخزين المياه المعبأة، تكون فترة الصلاحية للمنتج 12 شهراً، لذا يفضل ألا تطول فترة التخزين أكثر من ذلك، حتى لا تتعرض لأي تغيير في جودتها.

كما ينبغي أن تُخزن في أماكن جيدة التهوية (درجة حرارة الغرفة)، وخالية من أي روائح مميزة، وكذلك بعيداً عن أية مواد سامة أو ضارة.