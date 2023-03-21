الأمن العام: الغرامة والسجن لمن ينقل أو يشغل أو يتستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل

أكد الأمن العام أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أيٍّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.

وحذَّر أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكِّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأوضح أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.