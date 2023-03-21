أخبار دوليّة

توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 0.25% غدًا الأربعاء #عاجل

21 مارس 2023 · < 1 minute
الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 0.25% غدًا الأربعاء