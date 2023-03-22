5 نصائح مُهمة للتغلب على مصاعب #الصيام في أول أيام #رمضان  

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية وهيئة الصحة العامة "وقاية"، 5 نصائح مهمة، للتغلب على مصاعب الصيام واتباع نمط حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن هذه النصائح هي: