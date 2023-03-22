5 نصائح مُهمة للتغلب على مصاعب #الصيام في أول أيام #رمضان  

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية وهيئة الصحة العامة "وقاية"، 5 نصائح مهمة، للتغلب على مصاعب الصيام واتباع نمط حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن هذه النصائح هي:
- شرب نحو 10 أكواب من الماء يومياً للشخص البالغ ذي الوزن العادي.
- تناول وجبات سحور فقيرة بالسكريات المكررة أو النشويات والتخفيف من شرب القهوة قبل دخول الشهر.
- تفادي كل ما يسبب التوتر والانزعاج والقلق والعصبية خلال الصيام.
- تجنب الخروج قدر الإمكان أوقات الظهيرة لتفادي الشعور بالعطش.
- التدرج في الإفطار لتجنب الشعور بالتخمة والانتفاخ.