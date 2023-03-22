جازان تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، درجات الحرارة في المملكة، اليوم الأربعاء ، حيث سجلت مدينة جازان أعلى درجة حرارة عند 32 درجة مئوية ، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة عند 6 درجات مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة مكة المكرمة سجلت 31 درجة مئوية ، كما سجلت شروره ونجران 30 درجة مئوية.

وأضاف الأرصاد أن درجة الحرارة في وادي الدواسر والقنفذة سجلت 29 درجة مئوية ، كما سجلت المدينة المنورة وجدة والدمام وبيشة والأحساء وينبع 28 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: