الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء ،استقرار قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع قبيل اختتام اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وينتظر المستثمرون اتضاح الصورة بشأن المسار الذي من المرجح أن يتخذه البنك المركزي في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.

وتتركز أنظار المستثمرين على ما إذا كان الفدرالي الأميركي سيتمسك بسياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم العنيد أم سيتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ضوء المشاكل التي واجهتها البنوك في الآونة الأخيرة ومن بينها حالة إفلاس وتقديم حزم إنقاذ.

مؤشر الدولار

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 103.19 مرتفعًا بقليل عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 102.99 والذي لامسه الليلة الماضية. وبلغ اليورو 1.0770 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 1.0789 دولار الذي سجله خلال الليل.

سعر الفائدة

وأظهرت أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 15% ألا يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مع فرصة بنسبة 85% تقريبًا أن يرفعها بواقع 25 نقطة أساس. وقبل شهر واحد فحسب، كانت السوق تتوقع بنسبة 24% رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وظلت معنويات المستثمرين هشة مع بدء انحسار المخاوف بشأن مستقبل القطاع المصرفي في أعقاب تقلبات حادة في السوق خلال الأسابيع القليلة المنصرمة شهدت انهيار بنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر وإنقاذ بنك كريدي سويس مطلع هذا الأسبوع.

الفدرالي الأمريكي

ويختتم الفدرالي الأميركي اجتماعه اليوم الأربعاء ومن المقرر نشر بيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يعقبه بنصف الساعة مؤتمر صحفي لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول.

الدولار مقابل العملات الأجنبية

وارتفع الين 0.04% إلى 132.47 ين للدولار بينما بلغ الإسترليني 1.2233 دولار في أحدث معاملة مرتفعا 0.16% خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.36% إلى 0.6694 دولار بينما ربح الدولار النيوزيلندي 0.11% مسجلاً 0.6199 دولار.