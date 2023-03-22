استئصال #ورم ليفي حول العنق منع سيدة من الحمل لـ 6 سنوات

نجح فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف من استئصال ورم ليفي حول العنق لسيدة تبلغ من العمر 28 عاماً تسبب بمنع الحمل لمدة 6 سنوات.

وفي التفاصيل أوضحت صحة الجوف أن السيدة تتابع لسنوات بسبب تأخر الإنجاب، وخضعت لعدد من الفحوصات والعلاجات دون جدوى، وبعد مراجعة عيادة العقم والإنجاب بالمستشفى، والقيام بالفحوصات والأشعة اللازمة تبين أنها تعاني من تليف في عنق الرحم بحجم 7 سم، مما تسبب لها بنزيف متكرر.

وبعد الشرح للمريضة وأخذ موافقتها قرر الفريق إجراء عملية استئصال الورم الليفي عن طريق المهبل دون شق البطن، راجين من الله أن يرزقها الذرية الصالحة.