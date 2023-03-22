الملحقية الإعلامية في باكستان تقيم مسابقة للأفلام القصير عن العلاقات الثنائية

أقامت الملحقية الإعلامية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة الأفلام القصيرة عن العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان.

ورعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي الحفل بحضور معالي وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب وعدد من المسئولين والشخصيات الإعلامية، والملاحق ومدراء المكاتب السعودية التابعة للسفارة.

وأوضح المحلق الإعلامي الدكتور نايف بن مطلق العتيبي أن مسابقة العلاقات السعودية الباكستانية فكرة خطرت منذ فترة، وبعد مراجعة التاريخ المميز للعلاقات الثنائية بين البلدين واتضح أن هناك تاريخ مهم لهذه العلاقة وهو شهر مارس من العام 1953م .

وأوضح: تمّت أول زيارة رسمية لرئيس باكستان غلام محمد للمملكة العربية السعودية ولقاءه بمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وكانت هذه المناسبة التاريخية فرصة لإقامة هذه المسابقة لإتاحة الفرصة للمواهب من الشباب الباكستانيين وأشقائهم من السعودية الموجودين على أرض باكستان الشقيقة للتعبير عن مشاعرهم عن هذه العلاقة العريقة والضاربة في جذور التاريخ بين البلدين والشعبين.

وأضاف أن الملحقية الإعلامية استقبلت ضمن هذه المسابقة 114 فيديو خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت كلها مليئة بالمشاعر الأخوية الصادقة واللقطات المؤثرة والتواريخ المميزة في علاقات البلدين، وقد اختارت لجنة التقييم عشر أفلام فيديو قصيرة فائزة بعد فرزها، وتم إضافة خمس أفلام أخرى لتشجيع المواهب، مؤكداً أن هذه المسابقة تعدّ بداية لمبادرات قادمة تترجم شيئاً عن العلاقة الكبيرة بين البلدين الشقيقين.

من جانبها أشادت وزيرة الإعلام الباكستانية بمبادرة الملحقية الإعلامية حول إقامة هذه المسابقة الرائعة والمعبرة للعلاقات العريقة بين البلدين ومبديةً شكرها للسفارة السعودية في باكستان، وموضحة أنه سيتم عرض الأفلام المميزة ضمن هذه المسابقة على شاشة التلفزيون الحكومي الباكستاني.

وأكدت أن الشعب الباكستاني يكنّ كل التقدير والاحترام لقيادة المملكة، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعتبر علاقات استثنائية، وتستند على قواسم دينية وثقافية مشتركة.

وفي كلمته هنأ السفير السعودي نواف بن سعيد المالكي الفائزين في هذه المسابقة، معبراً عن شكره وتقديره للملحق الإعلامي وأعضاء الملحقية على هذه المبادرة، وإبراز الجانب الإيجابي للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكدّ أن قيادة المملكة تولي أهمية كبيرة للعلاقات الأخوية مع باكستان، وأنها حريصة على الوقوف مع الشعب الباكستاني، ودعم باكستان لتكون دولة مستقرة ومزدهرة.