«ابدأ بالماء ولا تكثر من العصائر».. أخصائية تغذية تقدم نصائح حول #الإفطار في #رمضان (فيديو)

قدمت آلاء الثنيان، أخصائية تغذية في مستشفى المخواة بالباحة، مجموعة من النصائح المتعلقة بوجبة الإفطار في رمضان.

وقالت الأخصائية في لقاء على قناة «الإخبارية»: «لما الجسم يكون في وضع صيام، شئ طبيعي أن نبدأ معه بالتدريج، لأن الشيء المفاجئ يضره، فالتدريج مهم جداً».

وأضافت: «من المهم جداً أن نبدأ بالماء، لكن لا يتم الإكثار منه، بل ينبغي أن يكون شربه تدريجياً، لأنه الجسم يُفاجئ به، وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً».

وبالنسبة للعصائر، قالت أخصائية التغذية: «الإكثار من العصائر أو التقليل منها فيهما خطورة، ودائماً ما ننصح بعدم شرب العصائر المُحلاة، ينبغي أن نبتعد عنها ونستبدلها بالعصائر الطبيعية».

وأفادت بأنه «حتى العصائر الطبيعية، ننصح أن تكون وفق الاحتياج وبكميات معينة متوازنة، لأن الإفراط فيها يُسبب مشكلة».