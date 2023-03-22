مسعود_أوزيل يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا

أعلن الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، اعتزاله نهائيا ممارسة كرة القدم بعمر 34 عاما.

وقال مسعود أوزيل في رسالة عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي: «بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي الفوري من كرة القدم الاحترافية، لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترف لمدة 17 عاما وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة بعد تعرضي لبعض الإصابات، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك كرة القدم».

وأضاف: «لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تُنسى، أود أن أشكر أنديتي، شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء».

وتابع: «يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، لقد كانوا جزء من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم خلال الأوقات الجيدة والسيئة، شكرا لجميع المشجعين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وعن النادي الذي كنت أمثله»