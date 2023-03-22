مصليات ودروس وماء زمزم.. #المسجد_الحرام جاهز لاستقبال #ضيوف_الرحمن في #رمضان

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، جاهزية المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك، بكامل الطاقة الاستيعابية وفق منظومة تشغيلية متكاملة، بمتابعة وإشراف ميداني مباشر من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقال «بن حسني»: «الرئاسة حرصت على تهيئة المداخل والممرات في المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية في التوسعات وأدوار الطواف، وتنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة».

وأضاف: «المصليات جاهزة بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف الشريف مختلفة الأحجام، والتي تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذي الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف (برايل) للمكفوفين، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف».

وعن حلقات تصحيح التلاوة، قال المتحدث الرسمي: «تمت زيادة حلقات برنامج تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم لأكثر من ١٢٧ حلقة خلال الموسم».

ويشارك كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء، و20 من علماء ومدرسي المسجد الحرام، في العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية؛ حرصًا على نشر العلم النافع لزوار بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في توعية وتوجيه قاصدي المسجد الحرام.

وعن الخدمات المقدمة للقاصدات، تم تجهيز ٣٠ مصلى، بواقع 8 في الساحات الشمالية، و6 في الساحات الغربية، و2 في مباني الخدمات الدور الأول، و4 في مباني الخدمات الدور الثاني، لتحظى القاصدات ببيئة تعبدية آمنة وأجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة.

وخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٢٠ ألف نقطة، لتوزيع أكثر من ٤٠ مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وقال المتحدث الرسمي: «تم تجهيز ٣٠ ألف حافظة لماء زمزم المبارك وتوزيعها في كافة أنحاء المسجد الحرام، إضافةً إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، يقوم بضمان جودتها كادر بشري يبلغ ١٤٢٣ عاملاً؛ لرفع الكفاءة وتعزيز الجودة في تقديم الخدمات».

وتستثمر الرئاسة تقنية «الروبوت» لتقديم ماء زمزم المبارك، والعربات الذكية والتي يصل عددها إلى ٨٠ عربة ذكية، لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام، وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية.

كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية، مع توفير ٢٥٠ شنطة متنقلة لعبوات ماء زمزم لتقديمها لقاصدي البيت العتيق.