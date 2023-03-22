أستاذ مناخ: #رمضان 44 الأخير في الربيع.. والقادم يدخل خلال الشتاء

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية د.عبدالله ‌المسند: إن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، هو آخر رمضان يدخل في فصل الربيع.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رمضان عام 1445 سيدخل يوم الإثنين 11 مارس، كأول رمضان يدخل في فصل الشتاء بعد أن خرج منه قبل نحو 26 سنة.

وأضاف: رمضان يجوب الفصول الأربعة خلال 33 سنة قمرية ليكمل دورة كاملة، فتارة نصوم في الشتاء وأخرى في الصيف، والآن نعيش رمضانات ربيعية، فيها يتساوى الليل مع النهار تقريباً، وتعتدل فيها درجة الحرارة.

وتابع: آلية الشهر الإسلامي معتمدة على دوران القمر حول الأرض "الشهر القمري"، ولم تعتمد على دوران الأرض حول الشمس "الشهر الشمسي"، والحِكَم في ذلك كثيرة، منها أن يطوف رمضان وليلة القدر ويوم عرفة والأزمنة الفاضلة على كل فصول السنة، ثم لو ربط الصيام بالشهور الميلادية الشمسية لصام ناس طول حياتهم في فصل الصيف، وآخرون في فصل الشتاء والله أعلم وأحكم.