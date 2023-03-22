تعميم لمنسوبي المساجد: أخذ تبرعات من المصلين «مخالفة كبيرة للنظام» (فيديو)

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، على أن استقبال الأموال من المصلين يعد «مُخالفاً للنظام».
وقال «آل الشيخ»: «هناك مجموعة من الضوابط والشروط لمشروع تفطير الصائمين، منها ما يتعلق بإصدار التصاريح، وكذلك آلية التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية»
وأضاف: «التعميم على جميع منسوبي المساجد بعدم أخذ التبرعات إلا وفق الأنظمة والتعليمات، باعتبار من أخذ مبالغ من الناس من منسوبي المساجد، اقترف مخالفة كبيرة للنظام».
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ: استقبال الأموال من المصلين مخالفا للنظام #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/GtHx1v6N9q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2023