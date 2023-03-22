نجم #ألمانيا السابق عن #باريس_سان_جيرمان: معرض منتجات وليس فريق

قال فيليب لام، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، إن باريس سان جيرمان الفرنسي" ليس فريقا"، وشبهه بأنه "متجر فاخر" لأصحابه القطريين.

وقال لام في مقال لصحفية "دي تسايت" اليوم الأربعاء إن بطل الدوري الفرنسي لديه لاعبين أفراد رائعين مثل كيليان مبابي، وليونيل ميسي، ونيمار، ولكن أداءهم كفريق كان ضعيفا.

وأشار لام، رئيس اللجنة المنظمة ليورو 2024 والذي كان قائدا للمنتخب الألماني أثناء تتويجه بكأس العالم 2014 وبايرن ميونخ لتحقيق الثلاثية في 2013، إلى أن سان جيرمان بشكله الحالي ليس سوى عرض لثروة مالكيه ونواياهم السياسية.

وقال لام :"هذا الفريق باهظ الثمن يمثل متجرا فاخرا متعدد الأقسام يعرض أغلى المعروضات، التي تذهل الجميع ولكن لا يستطيع أحد تحمل تكلفتها".

وأضاف :"هذا يضمن اهتماما كبيرا وجذب للأنظار ولكنه يعمل اقتصاديا فقط عندما تنفق الكثير من الأموال ولكن يتم تحقيق عكس الجودة، فهذا ليس جيدا".

وأردف :"سياسيا، استثمار سان جيرمان ربما يكون أتى بثماره شهرة كرة القدم تجعلها أداة مناسبة لأسباب أخرى هكذا يسير العالم".

وأوضح :" ولكن كرة القدم، هي شيء آخر فرق عظيمة، يتعرف عليها الناس، تتطور في عملية هذا يمكن نجاحه فقط بالتعاون، التضامن والجماعة هذه هي قيم أوروبا، ولكنها ليست قيم سان جيرمان".

على أرض الملعب، قال لام إن سان جيرمان "ليس فريقا" حيث أنهم يلعبون بدون روح ويقدمون للجماهير شيئا مرفوضا بشكل تدريجي.

وأردف :" كلهم من بين أشهر لاعبي كرة القدم على وجه الأرض ولديهم جماهير ومتابعين حول العالم ولكن لم يظهر أي شيء خارج عن الطبيعة في المباراتين أمام بايرن ميونخ لاشيء يثير الحماس، لاشيء تريد أن تكون جزء منه".