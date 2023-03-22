السفير التركي يشكر #السعودية على المساعدات الإغاثية لمتضرري #الزلزال

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية في مجلس الشورى، برئاسة الدكتور إبراهيم بن محمد القنّاص، عضو المجلس، اجتماعًا مع سفير تركيا لدى المملكة، فاتح أولوصوي، بحضور أعضاء لجنة الصداقة، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعَبرَ السفير التركي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو وليِّ عهده الأمين، حفظهما الله، على ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من الدعم والمؤازرة، عبر إرسال المساعدات الإغاثية لمساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا مؤخراً، وتسخير الجهود كافة للوقوف مع المحتاجين لتخفيف آثار كارثة الزلزال.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيما العلاقات البرلمانية.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير، لما لهما من دور في استكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.