على #انستجرام.. #تامر_حسني: «لن أنشر أغاني في رمضان»

أعلن المطرب تامر حسني توقفه عن نشر فيديوهات أغاني على خاصية «الستوري» في حسابه الرسمي على «انستجرام»، خلال شهر رمضان.

ونشر «تامر» مقطع فيديو لأداء واحد من جمهوره لأغنية خاصة به، ثم علق عليه بقوله: «يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني.. ده آخر فيديو وصلي بنزله دلوقتي.. وحقيقي ماشاء الله عليك أحسنت صوت وإحساس».

وأضاف المطرب المصري: «الاستوري الشهر ده إن شاء الله فيه كلام مهم نسمعه كلنا ونعرفه ونعرّفه لبعض عشان نكون سبب خير لبعض إن شاء الله».

وواصل: «كل سنة وإنتوا طيبين ويارب في الشهر الفضيل ده كل حد فيكوا طلب حاجه من ربنا ربنا يحققهاله ويفرح قلبه بيها إن شاء الله قولوا آمين وإدعوا كتير .. رمضان كريم».