خادم_الحرمين و #ولي_العهد يبعثان برقيات تهئنة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول #رمضان #عاجل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد المولى -سبحانه وتعالى- أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

يأتي ذلك في إطار حرصخادم الحرمين وولي العهد على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.