مفاجأة جديدة في مستقبل #ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى العودة من جديد لصفوف ناديه السابق برشلونة، خلال الصيف المقبل، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لراديو كتالونيا الإسباني، فإن ميسي يفكر بجدية في العودة لبرشلونة لأسباب رياضية وشخصية، ولكنه يدرك أن الأمر لن يكون أمرا سهلا، فى ظل الأزمة المادية التى يعانى منها النادى الكتالوني".

ولم يتوصل ميسي لإتفاق مع باريس سان جيرمان حتي الآن، من أجل تجديد عقده، فى ظل توتر علاقته مع الجماهير، بعدما أطلقت صافرات الاستهجان ضده فى مواجهة رين بالدوري الفرنسي.