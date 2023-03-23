ً#ميدفيديف: اعتقال رئيس #روسيا في الخارج يعني إعلان #الحرب على الغرب

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن القبض على رئيس روسيا فلاديمير بوتين، في الخارج تماشياً مع قرار المحكمة الجنائية الدولية سيصبح سببا للحرب.

وجاءت تصريحات "ميدفيديف" تعليقا على تصريحات وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أن برلين ستكون ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى الأراضي الألمانية، قال ميدفيديف: "هل يفهم أن هذا سبب كاف للحرب، إنه إعلان الحرب؟ أم أنه درس بشكل سيئ؟".

وأوضح ميدفيديف أنه يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يخلق دوافع سلبية هائلة" على خلفية علاقات موسكو السيئة بالفعل مع الغرب، مضيفاً: "علاقاتنا، في الواقع، سيئة جدا مع العالم الغربي، وربما لم تكن في تاريخها أسوأ مما هي عليه الآن، حتى في الوقت الذي ألقى فيه تشرشل خطاب فولتون، كانت أفضل، وهنا، وفجأة يتخذون مثل هذا القرار فيما يتعلق برئيس دولتنا".