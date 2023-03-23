تراجع أسهم #اليابان متأثرة بتوجهات السياسة النقدية #الأميركية

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً لكنه حوم قرب أعلى مستوى في الجلسة في ظل تعافي الأسواق الآسيوية بصفة عامة مع تقييم المستثمرين لتلميحات من قبل الفدرالي الأميركي بأنه سيخفف من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

المؤشر نيكي

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات متراجعا 0.17% عند 27419.61 نقطة لكنه قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 27461.97.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.29% مسجلاً 1957.32 نقطة لكنه تماسك قرب أعلى مستوى في الجلسة الذي بلغ 1960.14.

واقتفت الأسهم اليابانية بذلك أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بما يرجع بالأساس لتصريحات أدلت بها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لنواب بأنها لن تبحث أو تناقش مسألة التأمين الشامل للودائع المصرفية الأميركية دون موافقة من الكونغرس.

وزادت تصريحات من رئيس الفدرالي جيروم باول الضغط على معنويات السوق إذ قال إن الفدرالي سيفعل "ما يكفي" لكبح التضخم.