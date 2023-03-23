الأخبار الإقتصادية

تراجع أسهم #اليابان متأثرة بتوجهات السياسة النقدية #الأميركية

متابعات الوئام
23 مارس 2023 · < 1 minute

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً لكنه حوم قرب أعلى مستوى في الجلسة في ظل تعافي الأسواق الآسيوية بصفة عامة مع تقييم المستثمرين لتلميحات من قبل الفدرالي الأميركي بأنه سيخفف من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

المؤشر نيكي

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات متراجعا 0.17% عند 27419.61 نقطة لكنه قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 27461.97.

 

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.29% مسجلاً 1957.32 نقطة لكنه تماسك قرب أعلى مستوى في الجلسة الذي بلغ 1960.14.

واقتفت الأسهم اليابانية بذلك أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بما يرجع بالأساس لتصريحات أدلت بها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لنواب بأنها لن تبحث أو تناقش مسألة التأمين الشامل للودائع المصرفية الأميركية دون موافقة من الكونغرس.

وزادت تصريحات من رئيس الفدرالي جيروم باول الضغط على معنويات السوق إذ قال إن الفدرالي سيفعل "ما يكفي" لكبح التضخم.