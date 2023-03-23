مجلس_التعاون يدين قرار #إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في الضفة الغربية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

وعبر البديوي عن استنكاره الشديد لهذا القرار، والذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية.

وأكد الأمين العام على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.