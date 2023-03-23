القضاء_الأميريكي يؤجل جلسة توجيه لائحة اتهام ‎#ترامب بقضية ستورمي دانيلز

أرجأت نيويورك احتمال توجيه اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الأسبوع المقبل، حسب ما أفادت به الأربعاء وسيلتا إعلام أمريكيتان.

وسيكون على ترامب الإجابة أمام القضاء في نيويورك بشأن قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُفترض أنه أقام معها علاقة.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد تكهنت بأن هيئة محلفين كبرى -وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة- يمكن أن تُصَوّت مساء الأربعاء لصالح وضع لائحة اتهام؛ ولكن قد يستغرق الأمر حتى الأسبوع المقبل كي يعلن المدعي العام في مانهاتن "ألفين براغ" لائحة اتهام.

غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "إنسايدر" أشارا -نقلًا عن مصدرين قضائيين- إلى أن اجتماع الأربعاء لهيئة المحلفين الكبرى قد ألغي.

ولفت موقع "إنسايدر" إلى أن هيئة المحلفين لن تُصَوت قبل نهاية الأسبوع، رغم اجتماعها الخميس كما هو مقرر. وتنعقد هيئة المحلفين الكبرى أيام الاثنين والأربعاء والخميس.