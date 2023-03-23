‏بدء التسجيل في خدمة #الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة أن التسجيل ينتهي عند اكتمال العدد المسموح به، حيث يكون التسجيل عبر تطبيق " نُسك" .

يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين جهزت مواقع للاعتكاف لاستقبال قرابة ( 2,500 ) معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام، كما هيأت بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم