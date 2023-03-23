وزير السياحة: لا ترخيص سوى للمرشدين السياحيين المؤهلين.. وتوطين القطاع قضية لا تقبل النقاش أو التأجيل #عاجل

أشاد وزير السياحة أحمد الخطيب بالأداء القوي لقطاع الفنادق في المملكة وما شهده من نسب عالية في الإشغال، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقامًا تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير 2.4 مليون زائرًا، فيما زاد العدد خلال فبراير، الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر إلى المملكة.

ونوه وزير السياحة خلال اللقاء الشهري الخامس له مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة بالمملكة، والذي أقيم افتراضياً بمشاركة عددٍ كبيرٍ من ملاك ومستثمرين في القطاع من مختلف المناطق، بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من قبل القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات.

واستهل وزير السياحة اللقاء بالحديث عن أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة لترقية القطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيرًا إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.

وأضاف: «الوزارة تتطلع إلى تعاون الجميع، خاصة أصحاب قطاع الضيافة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين ستشهدان إقبالا كبيراً خلال موسم العمرة في رمضان، ونسبة إشغال عالية قد تصل إلى 100%، ما يتطلب تحسين الخدمة والالتزام بالجودة العالية»، مشدداً على أن «الوزارة ستكون حاضرة على مدار الساعة من خلال مراقبيها والمفتشين للتأكد من مدى الالتزام في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن».

‎ونبه إلى أن اللوائح التي أصدرتها الوزارة واضحة، ويجب أن يلتزم بها جميع العاملين في القطاع دون استثناء، مضيفاً: «الوزارة ستقوم بدورها من حيث الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، بوصفها الجهة التي تسن التشريعات الخاصة الهادفة إلى صناعة قطاع حيوي يرقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر ، إضافة إلى تشديد الرقابة على السوق خاصة فيما يخص مخالفات الإرشاد السياحي، وهي حريصة على أن يعمل في هذا المجال مرشدون مؤهلون ممن لديهم المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة وغير المغلوطة».

وواصل: «معظم الزوار سواءً كانوا من الداخل أو الخارج يرغبون في التعرف عن كل منطقة من مناطق المملكة من حيث التاريخ والتراث والثقافة والعادات وسبل التجارة والعيش قديماً وحديثاً، وهو ما يستوجب الترخيص لمرشدين يكونون بنفس مستوى العظمة التي تتميز بها مناطق المملكة».

وأكمل: «الوزارة ستشدد على موضوع التفتيش على المرشدين السياحيين المرخصين، ولن يكون هناك تهاون أو تفريط، لأن تاريخ وثقافة وحضارة المملكة، هذا البلد العظيم؛ يجب أن يصل إلى العالم بطريقة صحيحة وكافية، سواءً من خلال المرشدين السياحيين أو المواقع والمنصات التي تعمل عليها الوزارة بصورة مستمرة، والتي تعرّف بالمملكة مثل (روح السعودية) الذي يحوي معلومات وافية عن المملكة».

‎وشدّد وزير السياحة على موضوع التوطين وقال إن «التوطين قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل»، لافتاً إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أبناء المملكة الذين يرغبون في العمل بهذا القطاع، كما أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة 10400 منهم تم تدريبهم في الخارج وانفقت فيه الدولة أكثر من 400 مليون ريال، وتوظيفهم مسؤولية الوزارة، لذلك على الجميع التعاون لتحقيق هذا الهدف.

‎ودعا المشاركين في اللقاء إلى ضرورة دعم الوزارة والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة، بالشكل الذي يسهم بالارتقاء بأداء القطاع. مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء فريق دعم فني لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع السياحي، لضمان سرعة الاستجابة الفورية.