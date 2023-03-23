خالد_الفيصل يظهر في صورة حديثة بمجلسه الرمضاني

وكان الأمير تركي الفيصل قد قال في كلمته نيابة عن الأمير خالد الفيصل خلال حفل جائزة الملك فيصل قبل أيام: "اللهم اجعل هذا البلدَ آمنًا مُعتبرًا، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفر، وولي عهدهِ دارئ الخطر، فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضر، لأنوبَ عن صاحبِ العِبر، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِر؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِر، وابتهجُوا بعطاءِ فِكر، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَر".