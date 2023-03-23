رونالدو يسجل رقم قياسي تاريخي مع #البرتغال

تواجد كريستيانو رونالدو في تشكيل المنتخب البرتغالي لمواجهة ليشتنشتاين اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024، والتي تقام على ملعب خوسيه الفالادي، بالبرتغال، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وبهذه المواجهة يصل البرتغالي للقاء رقم 197 مع منتخب بلاده، ليصبح بذلك أكثر لاعب شارك في مباريات دولية في تاريخ كرة القدم، تمكن خلال المواجهات السابقة من تسجيل 118 هدف ليساهم في تحقيق المنتخب بطولة دوري الأمم الاوروبية لموسم 2018-2019، وبطولة يورو 2016.

وأتى تشكيل البرتغال ضد ليشتنشتاين مكون من:

في حراسة المرمى: باتريسيو.

في خط الدفاع: كانسيلو، بيريرا، دياز، إيناسيو، جوريرو.

في خط الوسط: فيرنانديز، بالينها، بيرناردو سيلفا.

وأمامهم في الهجوم: جواو فيليكس، وكريستيانو رونالدو.