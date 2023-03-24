مجموعة #عجلان_وإخوانه تتبرع لمنصة “#جود_الإسكان” بمبلغ 50 مليون ريال

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن تبرعها بمبلغ 50 مليون ريال، ضمن حملة " اكتتاب جود الإسكان الخيري" التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، ويأتي هذا التبرع حرصا من المجموعة على مواكبة توجيهات القيادة وتعزيزا لدعم المبادرات الإنسانية التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه الأستاذ عجلان العجلان: ان هذا التبرع يأتي بتوفيق الله تعالى ثم اقتداء بقدوتنا وقائدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ببذل الخير والعطاء، واسهاما من مجموعة عجلان واخوانه في تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي في بلادنا.

واكد العجلان ان المملكة هي منبع الخير والعطاء ليس محليا فقط بل على مستوى العالم اجمع، فقد تواجدت في بقاع المعمورة تقدم المساعدات وتواسي المنكوبين، مشيرا الى ان المجتمع السعودي محب للخير والعطاء على كل المستويات، مؤكدا ان القطاع الخاص احد اركان العمل الخيري ولديه الكثير من الاسهامات الخيرية والإنسانية وذلك بفضل الله ثم بفضل ما تعيشه بلادنا من رخاء وازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد يحفظهما الله.

ونوه العجلان بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة معالي الأستاذ ماجد الحقيل بإطلاق حملة جود الإسكان عبر منصة متخصصة تواكب التوجهات الخيرية التي تربط ما بين المستحقين والمانحين، وتجسد رسالة إنسانية عميقة تبرهن على الترابط المجتمعي السعودي.