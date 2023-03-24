“#البنتاجون”: #الجيش_الأمريكي نفذ ضربات جوية دقيقة في #سوريا بعد مقتلمتقاعد وإصابة 5 جنود

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات جوية دقيقة" مساء أمس الخميس في سوريا بعد مقتل متعاقد وإصابة خمسة جنود أمريكيين.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 مقاتلين من الميليشيات في الضربات الأمريكية على دير الزور شرق سوريا.

واستهدفت الضربات الأمريكية، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "مستودع أسلحة في مدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل ستة مقاتلين، بينما قتل اثنان آخران جراء ضربات طالت مواقع في بادية الميادين وريف البوكمال" في شرق سوريا.

من جهته، أعلن "البنتاجون" إن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا .