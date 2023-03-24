“#ترامب”: الاتهامات الموجهة ضدي قد تؤدي إلى الموت أو الدمار للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الاتهامات الموجهة ضده قد تؤدي إلى الموت أو الدمار للولايات المتحدة.

وأضاف "ترامب" في تصريحات له اليوم الجمعة أن الجميع يعلم أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة.

وكان ترامب أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله رسميا، لكن لم يتضح متى سيتم توجيه أي اتهام.

وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براج وبرج ترامب ومقر المحكمة.

ومن غير المقرر أن تجتمع هيئة المحلفين التي ستكلف التصويت على توجيه الاتهام لترامب من عدمه، اليوم الخميس، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.