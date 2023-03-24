الأزمة الأسوأ منذ 2008.. أسهم #البنوك_الأوروبية تتراجع بفعل قلق المستثمرين

تراجعت أسهم البنوك، اليوم الجمعة، بعد أسبوع مضطرب في ظل قلق المستثمرين من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.

وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية الكبرى 2.2 بالمئة في التعاملات المبكرة مع تراجع سهم بنك (يو.بي.إس) السويسري 6.4 بالمئة.

وهبط سهم دويتشه بنك 5.4 بالمئة بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين من مخاطر التخلف عن السداد في وقت متأخر أمس الخميس.

وبعدما أثار الانهيار المفاجئ هذا الشهر لاثنين من البنوك الأمريكية الاضطرابات في القطاع، سارع بنك يو.بي.إس إلى الاستحواذ على كريدي سويس يوم الأحد بعد أن خسر البنك السويسري المتعثر ثقة المستثمرين.

ويأتي انخفاض أسهم البنوك الأوروبية في أعقاب خسائر أمريكية أمس الخميس إذ كان المستثمرون يتطلعون لمعرفة إلى أي مدى ستدعم السلطات القطاع، وخاصة البنوك الهشة.