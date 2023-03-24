المخرج عامر الحمود يشن هجوما على #طاش_العوده لانتهاكه حقوق ملكية الاسم #طاش_ماطاش

شن المخرج عامر الحمود، هجومًا ناريًا على قنوات "MBC" بسبب ما وصفه بانتهاك لحقوق ملكيته لمسلسل "طاش ما طاش"، مرفقا لصدور حكم قضائي نهائي بأحقيته في المسلسل.

وقال الحمود في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مؤلم جدا انتهاك حقوقي الأدبية والفكرية في (طاش ما طاش) بشكل يومي أمام الملايين وبعلم المنتهك بأني صاحب الحق وبحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض هذا ما يحصل اليوم من قناة MBC في عرضها لحلقات طاش بدون الحصول على موافقتي على ذلك".

وأضاف الحمود: "أعلم علم اليقين وتحت ظل الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤيا العظيمة في إنشاء هيئة الحقوق الملكية الفكرية لن يضيع حقي من خلال القنوات الرسمية وإني انشر هذا ليعلم الجميع بذلك ودفاعا عن حقوقي المنتهك في طاش من قبل قناة mbc".

وكانت محكمة الاستئناف بالرياض قد أنهت المطالبات التي استمرت لسنوات طويلة وتحديدًا منذ عام 1996 بين المخرج عامر الحمود، والممثلين عبدالله السدحان، وناصر القصبي، بأحقية المخرج في امتلاك اسم المسلسل وتعويضه بمبلغ قدره مليون و300 ألف ريال تعويضاً لـ"الحمود"؛ لاستغلال اسم المسلسل دون الحصول على موافقة خطية من الصادر له الاسم الرسمي من الجزء الرابع وحتى السادس عشر، بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء، وهو ما ورد في ردّ الاستئناف.

ونشر الحمود قصاصات من الحكم الصادر لصالحه في القضية، والذي نص على: "أخذ التعهد على المدعى عليهما بعدم إنتاج المسلسل مستقبلا باسم طاش ما طاش أو طاش كذا واختيار اسم آخر لهما لحفظ حقوق هذا المسمى وكل ما يدل عليه باسم المدعي إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من صاحب الحق على ذلك".

طاش ما طاش هو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي من بطولة عبدالله السدحان وناصر القصبي.

وبدأ إنتاجه عام 1992، وعرض في 22 فبراير 1993 الموافق رمضان سنة 1413 هـ، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في المملكة والعالم العربي.