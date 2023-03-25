يعمل بالشحن الكهربائي.. فتاة سعودية تبتكر «مِسواك إلكتروني» (فيديو)

ابتكرت الفتاة السعودية سارة نعمان «مِسواكاً إلكترونياً»، يُقدم كهدية للزوار والمعتمرين.

وقالت الفتاة وهي من مكة في لقاء مع قناة «العربية»: «اخترعنا مسواكاً إلكترونياً، عبارة عن هدية تذكارية نقدمها لحاج والمعتمر من أرض مكة».

وأضافت: «هدية متفردة ذات طابع ديني، وأنيقة، تعمل بالشحن الكهربائي، ويمكن حملها في أي مكان وسهلة التنقل والاستخدام».

وأرجعت اختيار «المسواك» إلى كونه سنة مهجورة، وبالتالي سعت إلى إعادة إحياء هذه السنة تنفيذاً وتطبيقاً لأوامر الرسول، كما أن الحجاج يحبون هذه الهدايا، ويحبون إهدائها إلى ناسهم في بلدانهم.