مع دخول شهر #رمضان.. مطالب بزيادة رحلات #الخطوط_السعودية من وادي الدواسر

يعد شهر رمضان المبارك من أكثر شهور السنة التي يزداد فيها عدد المسافرين من محافظتي وادي الدواسر والسليل إلى عدد من الوجهات تتصدرها جدة، بغرض الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وأخرى إلى الدمام.

ويتخذ المواطنون والمقيمون محافظتي وادي الدواسر والسليل الخطوط السعودية وسيلتهم الوحيدة للسفر والترحال عبر مطار وادي الدواسر، الذي غالباً ما يشهد ازدحاماً كبيراً وحركة هائلة ويومية لرحلاته القادمة والمغادرة من وإلى مطاري الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، بسبب الحجوزات التي غالباً ما تكون مغلقة قبل موعد السفر بأيام نظراً للكم الكبير من المسافرين على الرحلات المدرجة.

يأتي ذلك في حين أن أعداد المسافرين الراغبين في السفر عبر هذه المحطة يفوق هذا العدد بكثير، ما جعل مطار وادي الدواسر يشهد يومياً حالات استنفار بسبب الكم الكبير في أعداد الركاب خاصة منهم المقيدون على قائمة الانتظار الذين يأملون في الحصول على مقاعد على متن الطائرة.

ومع دخول شهر رمضان المبارك برزت مطالب من أهالي المحافظتين بضرورة زيادة رحلات الخطوط السعودية إلى جدة والدمام حتى يتمكن أصحاب المواعيد خاصة المرضى والمعتمرين سبيلا للحاق بمواعيدهم في الوقت المحدد، بدلا من تكبد عناء السفر براً عبر سياراتهم الخاصة أو من خلال سيارات النقل المختلفة وما تحمله من مشقة نسبة لطول الطريق الممتد لـ 650 كم.

ولا تقتصر معاناة المرضى فقط، بل هناك فئة أخرى تكمن في المسافرين المواصلين سفرهم كالمعلمين والموظفين بوادي الدواسر والسليل الذين يسكنون بالمنطقة الشرقية كالدمام وغيرها الذين يواجهون مصاعب كبيرة عند رغبتهم السفر إلى المنطقة الشرقية عبر مطار الدمام، حيث اتضح أن مواعيد رحلات وادي الدواسر - الرياض لا تتوافق مع رحلات الدمام مما يجعلهم ينتظرون بمطار الملك خالد الدولي لساعات طويلة تصل أحياناً إلى 4 ساعات إن لم تكن أكثر سواء كان ذهاباً أم إياباً.

ودعا عدد من الأهالي الخطوط السعودية إلى ضرورة مراجعة عدد الرحلات وزيادتها حتى يتمكنوا من السفر براحة، وتخفيف لمعاناتهم خاصة مع دخول شهر رمضان ومن ثم اقتراب موسم الأعياد.