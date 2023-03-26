أبرزها #الرياض.. محلل #طقس : اليوم بداية ذروة الحالة المُمطرة الـ15 على عدة مناطق #عاجل

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ اليوم الأحد ذروة الحالة الممطرية الخامسة عشر على عدة مناطق في المملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه بدءا من اليوم الأحد حتى ليلة غدا الإثنين ذروة الحالة المُمطرة الخامسة عشر على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير وجازان.

وتابع : "تشمل الكويت والبحرين وقطر واليمن بأمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد تغزر على الباحة وعسير وشرق وشمال شرق مكة تسبق برياح نشطة مغبرة.. ومن مساء الإثنين تنخفض الحرارة".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.