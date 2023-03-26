هذا ثمنها ونوعها.. بيع أغلى #ساعة في العالم بمزاد عبر #الانترنت

شهد مزاد أقيم عبر "الإنترنت" في "هونغ كونغ" بيع أغلى ساعة في العالم، حيث بيعت ساعة نادرة من نوع "باتيك فيليب"، مقابل 5.8 مليون دولار.

وقالت دار كريستيز للمزادات في بيان إن ساعة باتيك فيليب "Sky Moon Tourbillon" ذات الميناء الأزرق المصنوعة يدوياً والعلبة المحفورة يدوياً من الذهب الأبيض، حققت 45.45 مليون دولار هونغ كونغ- وفقا لـ"العربية"-.

ويظهر السعر أن هواة جمع العملات لا يزالون على استعداد للبحث عن الساعات النادرة على الرغم من المشكلات المقلقة في القطاع المصرفي.

يأتي ذلك، فيما ارتفعت أسعار السوق الثانوية والمزادات لبعض الساعات الفاخرة الأكثر شهرة التي تصنعها العلامات التجارية السويسرية مثل؛ "رولكس"، و"باتيك"، و"أوديمار بيجيه"، إلى مستويات غير مسبوقة خلال الوباء وحتى الربع الأول من عام 2022.

ومع ذلك، فقد انخفضت بشكل حاد مع بدء أسعار الفائدة في الارتفاع وبدأت العملات المشفرة في الانهيار.