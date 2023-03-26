ابتداءً من اليوم.. بدء الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات #الإسعاف

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، ولمن يتتبعها، وذلك ابتداءً من اليوم، بهدف المحافظة على الأرواح، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة مطلع فبراير الماضي تحت شعار «افسح الطريق»، والتي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف، للمساعدة في إنقاذ الأرواح، باعتبار أن مرورهم أولوية، والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.

وحددت هيئة الهلال الأحمر السعودي مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل:« إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف»، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.