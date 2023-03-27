إسرائيل تواصل الاشتعال.. بدء «إضراب شامل» وتوقف موانئ واحتجاجات كبرى أمام #الكنيست

تواصلت حالة الاضطراب الكبير الذي تشهده إسرائيل هذه الأيام، والتي وصلت ذروتها بالأمس، بعدما تصاعدت الاحتجاجات على نطاق واسع، عقب إقدام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، لإبداء الأخير معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء.

ووصل محتجون إسرائيليون إلى محيط «الكنيست»، استعدادا لانطلاق «تظاهرات كبرى».

وقال مراسل قناة «العربية»: «أعداد كبيرة وصلت إلى محيط الكنيست، قبل ساعة من انطلاق احتجاجات كبرى».

كما أشار إلى انضمام العشرات من رؤساء البلديات الإسرائيلية إلى الإضراب، وغالبيتهم من حزب «الليكود».

وتوقف العمل في مينائي «أسدود» و«حيفا»، استجابة لإضراب العمال في إسرائيل، كما أن بعض البنوك الإسرائيلية أوقفت أعمالها بسبب هذه الاحتجاجات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس نقابة العمال سيعلن اليوم الإثنين عن «إضراب شامل» في جميع المرافق الاقتصادية.

وذكرت الوسائل الإعلامية العبرية أن «رئيس الاتحاد العمالي الإسرائيلي سيعقد جلسة خاصة، اليوم، وتفيد التقديرات أن السوق الإسرائيلية في طريقها إلى إضراب شامل».

وأكدت الحكومة الإسرائيلية فشلها في تمرير التعديلات القضائية، لكنها أشارت إلى أنها ستعمل على «تبنيها بشكل صحيح».