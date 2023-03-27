من قلب #البرازيل.. #نيمار مطلوب في #الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادى الهلال وجه اهتمامه إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مستقبل نيمار لا يزال فى مهددا حيث يريد باريس سان جيرمان التخلص منه، على الرغم من استمرار عقده حتى عام 2025

وقالت صحيفة "O Dia" البرازيلية أن نادي الهلال وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، هدفا أمامه للتعاقد معه في الصيف، خاصة مع فشل حسم مفاضاوت الظفر بخدمات ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار سيكون الصفقة البديلة لنادي الهلال، حال عدم نجاحه في إقناع ميسي بارتداء قميص النادي السعودي في الصيف.