أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تجميد "الإصلاح القضائي" مؤقتا، وسط أزمة سياسية متصاعدة تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه يجب الدخول في مفاوضات، وبنية حسنة، ومنع الانقسام داخل الشعب، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأضاف أنه قرر تجميد القراءة الثالثة للقوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.