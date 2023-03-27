تفاصيل المران الأخير لمنتخب #السعودية قبل ودية #بوليفيا

اختتم المنتخب الوطني اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب بوليفيا وديًا مساء يوم غدٍ الثلاثاء على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة ( 20 - 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023 .

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على استاد الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، أكتفى اللاعب سعود عبدالحميد بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.