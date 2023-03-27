هل توجد حياة أخرى خارج كوكب الأرض؟ وكم عمر الكون الآن؟.. فلكي يُجيب

كشف الدكتور نضال قسوم، الباحث الفلكي الجزائري، عن عمر الكون حتى الآن وهل توجد حياة أخرى خارج كوكب الأرض أم لا؟

وقال قسوم في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "الليوان" مع عبدالله المديفر، إنه باستخدام طريقة القياس العلمية فإن عُمر الكون الآن بشكل دقيق يبلغ 13.8 مليار سنة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يعرف متى سينتهي الكون.

وأضاف نضال قسوم أن الكون ما زال يتوسع ويتمدد بسرعة كبيرة، وقال إن احتمال أن يضرب الأرض "نيزك" كبير مُدمر قد يحدث كل 10 إلى 100 مليون سنة.

وبشأن هل توجد حياة أخرى خارج الكوكب، أوضح أنه حتى الآن لم يجد الباحثين أي أثر للحياة بسبب محدودية القدرات والإمكانيات.

وأكد قسوم أن النيازك أكبر خطر يهدد كوكب الأرض، لافتا إلى أن عمر الأرض حوالي 4.53 مليار سنة.

وقال عالم الفلك، إن هناك حقائق علمية ثابتة عن الكون لن تتغير؛ لكن أيضاً هناك مجالات أخرى لم نتأكد منها مثل "كيف تمت بداية الكون".

وأكد نضال قسوم أن العلاقة بين الدين والعلم هي علاقة "تكامل"، وأن القرآن كتاب هداية وتوجيه وليس كتاب علمي، مشددا على أن فهم وإدراك الكون وظواهره يقوي الإيمان بالخالق.