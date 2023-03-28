مصابون في حادث #عقبة_شعار: «العلاج مجاني.. ولم نعاني أي تقصير» (فيديو)

كشف أحد مصابي الحادث المروري الذي وقع على طريق «عقبة شعار» في عسير، عن تلقي المصابين العلاج بالمجان، موجهاً الشكر على تعاون الجميع لسرعة إسعاف الضحايا.

وقال المصاب الذي يدعى «بسام»: «نشكر وزارة الصحة على تقديم العلاج المجاني كاملاً للمصابين، وتوجيهاتها للمستشفيات الخاصة بها بالتعامل معنا وتوفير كل ما نحتاجه».

وأضاف: «نشكر الهلال الأحمر والدفاع المدني وأمن الطرق على تعاملهم معنا في الحادث.. والله ما قصروا، ومهما مدحناهم وشكرناهم لن نوفيهم حقهم».

وقال مصاب ثاني من الجنسية المغربية: «المستشفى لم يقصر معنا، ونشكر خادم الحرمين الشريفين، وكل الذين ساعدونا، كل الناس ما قصروا معانا من أول ساعة جينا فيها هنا».

فيديو | أحد مصابي حادث حافلة عقبة شعار لـ #الإخبارية: نتلقى العلاج مجانا ونشكر تعاون الجميع على سرعة إسعافنا#نشرة_النهار pic.twitter.com/9kxBJWmZ9B — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2023