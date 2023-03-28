توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية بين وزارتي الداخلية السعودية والبريطانية

عقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، في العاصمة البريطانية لندن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره لوزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع، والذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وقال وزير الداخلية إن حكومة المملكة العربية السعودية تثمن وتقدر التعاون الأمني القائم، منوهًا بالتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك، وسط إشادة الجانبين بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما شهدت الجلسة توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

حضر جلسة المباحثات الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية. بينما حضره من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية، وسفير المملكة المتحدة لدى السعودية، نيل كرمبتون.