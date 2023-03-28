رسالة وداع من #رينارد للجماهير #السعودية

وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة وداع للجماهير بعد الرحيل بشكل رسمي.

وقال رينارد :"وصلت مع المنتخب السعودي لمرحلة ممتازة للغاية ورأيت بأني لا أمتلك القدرة على تقديم أكثر من ذلك".

وتابع :"شكرًا لدعمكم خلال الفترة التي قضيتها في تدريب الأخضر السعودي".

وأكمل :"لم يكن اتخاذ قرار الاستقالة بسهولة وشكرا للجميع على تفهم قراري".

وواصل :" مباراتنا أمام الأرجنتين ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير السعودية.. ولعبنا جيداً أمام بولندا لكن لم نوفق.. لذلك هذه تجربة رائعة مع الدعم الكبير".

وأضاف :"لقد أمضيت وقتا رائعا هنا وسأكون مشجعا للأخضر السعودي في كأس آسيا 2024".