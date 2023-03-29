مختص في #الموارد_البشرية: أوقات #الصلاة و الراحة لا تحتسب ضمن ساعات العمل في رمضان  #عاجل

قال المختص في الموارد البشرية خالد الحربي، إنه طبقاً لقانون العمل فإن ساعات العمل في شهر رمضان هي 6 ساعات عمل فعلية، لا تشمل أوقات الصلاة أو الراحة.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة" الإخبارية"، أنه إذا كان معيار العمل يومي فهو 6 ساعات فعلية ، وإذا كان المعيار أسبوعي فهو 36 ساعة فعلية دون أن تشمل أوقات الصلاة أو الراحة.

على جانب آخر، قال "الحربي" إنه في حال وفاة الأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة ، فإن الموظف لا يستحق إجازة وفاة حسب النظام.