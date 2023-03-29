لأول مرة.. رفع الأذان بمكبرات الصوت في مسجد الدعوة بنيويورك (فيديو)

رُفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة في مساجد حي «أستوريا» بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونجحت مصرية تدعى رنا عبد الحميد في انتزاع تصريح رسمي يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت، للمرة الأولى في مساجد حي «أستوريا» غرب منطقة «كوينز» بمدينة نيوريورك، وتحديداً داخل مسجد «الدعوة» بالحي.

وقالت «رنا» إن هذا يأتي بعد مرور 31 عاماً قضتها هي وأسرتها في المنطقة دون سماع الأذان في المساجد هناك.